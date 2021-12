Delia Duran ad un passo dal Grande Fratello Vip | ecco quando

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 2 dicembre 2021)ad undal realityVip?potrebbe entrare come concorrente. L’indiscrezione del settimanale Oggi, moglie di Alex belli, potrebbe a breve varcare la porta rossa delVip come concorrente. L’indiscrezione arriva dal settimanale Oggi che svela:sta facendo di tutto per entrare nella casa del GF Vip e vuole ricongiungersi con il marito Alex Belli. Il suo ingresso potrebbe aver luogo se everrà eliminata dal gioco la sua dolce metà. Dunque la moglie dell’attore potrebbe entrare se eAlex potrebbe uscire dal reality di Canale 5. E se Alex dovesse ...