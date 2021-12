Calcio – Arriva il talent scout elettronico ASM (Di giovedì 2 dicembre 2021) , la nuova tecnologia per vaticinare i veri promettenti campioni – Una nuova tecnologia, tutta italiana, sta per stravolgere e rivoluzionare il mondo del Calcio e le metodiche di reclutamento dei giovanissimi calciatori più promettenti. Parliamo dell’ASM, Algorithm Soccer Oracle, una Applicazione innovativa, promossa dal manager sportivo italiano Alessio Sundas e pensata a Miami negli Usa, ma con programmatori e staff tutti italiani. Una App dedicata unicamente ai giovani calciatori e potenzialmente destinata a riconfigurare il mercato calcistico, giovanile e non. In un portale dedicato, infatti, l’algoritmo Oracolo Genius, vero regista digitale dei numeri statistici ed oculato art-director del metodo di confronto, assegna a ogni giovane calciatore un valore suo proprio, un suo punteggio statistico di verosimiglianza, comparandolo con quello acquisito e già registrato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 2 dicembre 2021) , la nuova tecnologia per vaticinare i veri promettenti campioni – Una nuova tecnologia, tutta italiana, sta per stravolgere e rivoluzionare il mondo dele le metodiche di reclutamento dei giovanissimi calciatori più promettenti. Parliamo dell’ASM, Algorithm Soccer Oracle, una Applicazione innovativa, promossa dal manager sportivo italiano Alessio Sundas e pensata a Miami negli Usa, ma con programmatori e staff tutti italiani. Una App dedicata unicamente ai giovani calciatori e potenzialmente destinata a riconfigurare il mercato calcistico, giovanile e non. In un portale dedicato, infatti, l’algoritmo Oracolo Genius, vero regista digitale dei numeri statistici ed oculato art-director del metodo di confronto, assegna a ogni giovane calciatore un valore suo proprio, un suo punteggio statistico di verosimiglianza, comparandolo con quello acquisito e già registrato ...

