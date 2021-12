Anticipare a prima delle 23 l’edizione notturna: l’idea di Fuortes per sciogliere il nodo Tgr (Di giovedì 2 dicembre 2021) A viale Mazzini l’ultimo Cda è finito esattamente come anticipato da TPI già nelle scorse settimane: Massimo Lavatore a capo di Rai 2 al posto del partente (direzione San Marino) Ludovico Di Meo e un bell’incentivo all’esodo per i “prospetti” più vicini alla pensione. Un modo per fare spazio a forze fresche. Ma andiamo con ordine. Massimo Lavatore è stato nominato direttore ad interim di Rai 2 al posto di Ludovico Di Meo, che ha avuto l’incarico di direttore generale della tv di San Marino. Il via libera è arrivato con il solo voto contrario del rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Lavatore, vicino alla pensione, resterà alla guida della rete in questa fase di passaggio al nuovo modello organizzativo che vedrà le direzioni di genere prevalere sui singoli canali, dove sarà nominato un channel manager non più responsabile dei contenuti. Il passaggio si completerà il 15 giugno ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 2 dicembre 2021) A viale Mazzini l’ultimo Cda è finito esattamente come anticipato da TPI già nelle scorse settimane: Massimo Lavatore a capo di Rai 2 al posto del partente (direzione San Marino) Ludovico Di Meo e un bell’incentivo all’esodo per i “prospetti” più vicini alla pensione. Un modo per fare spazio a forze fresche. Ma andiamo con ordine. Massimo Lavatore è stato nominato direttore ad interim di Rai 2 al posto di Ludovico Di Meo, che ha avuto l’incarico di direttore generale della tv di San Marino. Il via libera è arrivato con il solo voto contrario del rappresentante dei dipendenti Riccardo Laganà. Lavatore, vicino alla pensione, resterà alla guida della rete in questa fase di passaggio al nuovo modello organizzativo che vedrà le direzioni di genere prevalere sui singoli canali, dove sarà nominato un channel manager non più responsabile dei contenuti. Il passaggio si completerà il 15 giugno ...

Advertising

PaluzzoM : Se Amadeus vuole anticipare i nomi dei big di #sanremo2022 prima del 15 Dicembre questo vuol dire che le presunte liste trapelate sono vere. - battitomilan7 : Vediamo prima cosa ha Simon . Se la questione è grave, bisogna anticipare l'investimento sul centrale a gennaio - MichelaToffoli : RT @alessiojacona: Faccio presente a @RegioneLazio e @SaluteLazio che, se si dà la possibilità di anticipare il vaccino, il sistema deve mo… - admsimat : La mia prima multa @TrenordOfficial. Avevo comperato un biglietto elettronico per il treno delle 13:09, ma in stazi… - jymbo79 : @SaluteLazio Aggiornate la piattaforma per le prenotazioni, che fa pena?Perché non è possibile vedere i posti dispo… -