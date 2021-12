Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 dicembre 2021)DEL 1 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA APRILIA E IL BIVIO PER VIA LAURENTINA IN DIREZIONE; RESTIAMO SULLA PONTINA DOVE UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL RACCORDO E SPINACETO IN USCITA DALLA CITTA’, UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUI TRATTI INTERESSATI; CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE VIA DEL MARE E PONTINA, IN INTERNA TRA APPIA E ARDEATINA; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI CONSOLARI, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; IN ...