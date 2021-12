Serie B, vittorie per Benevento, Lecce, Monza e Pordenone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Colpo del Lecce (3-1) in casa della Spal nella gara valida per la 15/a giornata di Serie B. Nel primo tempo botta e risposta con la firma di Gargiulo e Colombo, nella ripresa la doppietta di Strefezza piega i padroni di casa e fa volare i salentini, che salgono a 28 al secondo posto in classifica a meno uno dalla capolista Pisa. Successo in trasferta anche per il Benevento, che si porta al quarto posto battendo 3-2 il Vicenza, al quarto ko nelle ultime 5 uscite. I veneti rimontano da 0-2 a 2-2 ma proprio nel recupero Barba segna il gol vittoria per i sanniti. Sorride anche il Monza, che cala il poker sul Cosenza (4-1) in una partita chiusa in meno di venticinque minuti grazie alla rete di Colpani e alla doppietta di Dany Mota. Infine, prima vittoria in campionato del Pordenone, che torna a sperare ... Leggi su footdata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Colpo del(3-1) in casa della Spal nella gara valida per la 15/a giornata diB. Nel primo tempo botta e risposta con la firma di Gargiulo e Colombo, nella ripresa la doppietta di Strefezza piega i padroni di casa e fa volare i salentini, che salgono a 28 al secondo posto in classifica a meno uno dalla capolista Pisa. Successo in trasferta anche per il, che si porta al quarto posto battendo 3-2 il Vicenza, al quarto ko nelle ultime 5 uscite. I veneti rimontano da 0-2 a 2-2 ma proprio nel recupero Barba segna il gol vittoria per i sanniti. Sorride anche il, che cala il poker sul Cosenza (4-1) in una partita chiusa in meno di venticinque minuti grazie alla rete di Colpani e alla doppietta di Dany Mota. Infine, prima vittoria in campionato del, che torna a sperare ...

