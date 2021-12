Napoli, un difensore via a gennaio: già pronti nomi per sostituirlo! (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mentre il Napoli continua a far sognare i suoi tifosi, c’è forse uno scontento nella rosa di Luciano Spalletti. Si tratta di Kostas Manolas. All’inizio il tecnico lo aveva preferito a Rrahmani, ma a causa dello scivolone con la Juventus e di una serie di infortuni il kosovaro ha avuto la meglio. Manolas NapoliInfatti il greco sembra aver intenzione di abbandonare il capoluogo campano per andare nella sua patria, a giocare nell’Olympiakos. Intanto il Napoli avrebbe pronti dei nomi per sostituirlo, da Bremer del Torino passando per la rivelazione Gatti del Frosinone arrivando anche alla soluzione interna Zanoli. LEGGI ANCHE: Fiorentina, aggiornamenti sulla situazione Vlahovic: lo scenario! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Mentre ilcontinua a far sognare i suoi tifosi, c’è forse uno scontento nella rosa di Luciano Spalletti. Si tratta di Kostas Manolas. All’inizio il tecnico lo aveva preferito a Rrahmani, ma a causa dello scivolone con la Juventus e di una serie di infortuni il kosovaro ha avuto la meglio. ManolasInfatti il greco sembra aver intenzione di abbandonare il capoluogo campano per andare nella sua patria, a giocare nell’Olympiakos. Intanto ilavrebbedeiper sostituirlo, da Bremer del Torino passando per la rivelazione Gatti del Frosinone arrivando anche alla soluzione interna Zanoli. LEGGI ANCHE: Fiorentina, aggiornamenti sulla situazione Vlahovic: lo scenario!

Advertising

itselee8 : @Lelle_1509 Abbiamo ceduto Romero (miglior difensore in serie A) e Gollini (che ad oggi, sinceramente, non rimpiang… - infoitsport : Napoli, che tegola per Spalletti: difensore out contro il Sassuolo - sportli26181512 : #Koulibaly: 'Dopo gli insulti subiti al Franchi tanto affetto dalla Toscana': Il difensore senegalese del #Napoli s… - DiegoBot_it : Una volta gli ho detto che era il miglior difensore del mondo. Non so se era vero, ma io la sentivo così. Gli vogli… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Manolas salterà il Sassuolo: il difensore out per gastroenterite #Napoli #NapoliLazio #SerieA #UEL… -