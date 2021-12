Intanto nel mondo (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un jihadista iracheno condannato all’ergastolo in Germania, il conduttore televisivo Éric Zemmour si candida alle presidenziali in Francia, un quindicenne apre il fuoco in un liceo statunitense uccidendo tre studenti. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Un jihadista iracheno condannato all’ergastolo in Germania, il conduttore televisivo Éric Zemmour si candida alle presidenziali in Francia, un quindicenne apre il fuoco in un liceo statunitense uccidendo tre studenti. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel L'indice dei titoli bancari in Italia si muove in territorio positivo (+2,40%), exploit di Banca MPS Intanto l' indice EURO STOXX Banks , stessa scadenza, viaggia a 96, dopo aver esordito a quota 94. Nel listino principale , rialzo per Unicredit , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i ...

Covid a scuola, boom di contagi e vola la Dad: i presidi non sanno più cosa fare Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il ... La lista nella Capitale, intanto, è da 'bollino rosso'. Solo tra gli ultimi casi: 6 alunni positivi all'...

Intanto nel mondo Internazionale Strage a scuola in Michigan, 15enne ha usato arma comprata dal padre nel Black Friday Lo studente di 15 anni che ieri in un scuola di un sobborgo di Detroit, in Michigan, ha ucciso tre compagni di scuola ed ha ferito altre otto persone ha usato per la strage un'arma che il padre aveva ...

