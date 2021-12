“Fatti i c…i tuoi!”. GF Vip, Lulù prova a giustificarsi, ma Manuel Bortuzzo esplode (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono sempre più ai ferri corti Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Soprattutto dopo l’attacco di panico che ha colpito la principessa in seguito all’uscita della sorella dal GF Vip 6. Durante la diretta si è chiusa in bagno e, in lacrime, ha anche rifiutato di partecipare alla sorpresa per lei e le sorelle “Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente, mi riferisco a Lulù Selassié, come tu abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo. Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: saresti in nomination d’ufficio, Lulù”, ha detto il conduttore leggendo il comunicato ufficiale del GF Vip 6. Manuel Bortuzzo è stato molto duro con la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Sono sempre più ai ferri cortiSelassiè e. Soprattutto dopo l’attacco di panico che ha colpito la principessa in seguito all’uscita della sorella dal GF Vip 6. Durante la diretta si è chiusa in bagno e, in lacrime, ha anche rifiutato di partecipare alla sorpresa per lei e le sorelle “Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente, mi riferisco aSelassié, come tu abbia pronunciato frasi gravemente offensive nei confronti del programma e degli altri concorrenti che partecipano al gioco con passione, lealtà ed entusiasmo. Per queste ragioni il GF ha preso una decisione inevitabile: saresti in nomination d’ufficio,”, ha detto il conduttore leggendo il comunicato ufficiale del GF Vip 6.è stato molto duro con la ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Io nel dubbio la domenica metto #rai1 #DomenicaIn che con @pierpaolopretel è subito estate ?? C’è chi pensa di far r… - GiuntaFlavia : RT @FTerzi77: Ecco a voi quella snob, quella fredda, quella priva di umanità!Ti hanno sempre dipinta in tanti modi brutti senza volerti con… - Tantaroba12 : RT @FTerzi77: Ecco a voi quella snob, quella fredda, quella priva di umanità!Ti hanno sempre dipinta in tanti modi brutti senza volerti con… - elisaarcy : RT @FTerzi77: Ecco a voi quella snob, quella fredda, quella priva di umanità!Ti hanno sempre dipinta in tanti modi brutti senza volerti con… - RosariaVicidom6 : RT @ioetesolonoi: Sempre attuale 'C' è chi pensa a far rumore scrivendo cattiverie e c' è chi in silenzio giorno dopo giorno con tanta um… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatti c…i Il sogno ricorrente di Alessia Marcuzzi: “Sono una margheritina in mezzo a palazzi fatti di ca**a” Il Fatto Quotidiano