“Ma come ti permetti?”: Donnarumma, dopo il tweet di Kjaer scoppia il caos (Di martedì 30 novembre 2021) Milan, tifosi scatenati dopo il tweet di Kjaer per Donnarumma. Alcuni supporters chiedono la cancellazione del post social. Ieri sera è stato assegnato il Pallone d’Oro. A trionfare, ancora una volta, è stato Lionel Messi. L’attaccante argentino ha vinto la competizione e sbaragliato la concorrenza per la settima volta. Tra i tanti calciatori in lista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 30 novembre 2021) Milan, tifosi scatenatiildiper. Alcuni supporters chiedono la cancellazione del post social. Ieri sera è stato assegnato il Pallone d’Oro. A trionfare, ancora una volta, è stato Lionel Messi. L’attaccante argentino ha vinto la competizione e sbaragliato la concorrenza per la settima volta. Tra i tanti calciatori in lista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

zazoomblog : “Ma come ti permetti?”: Donnarumma dopo il tweet di Kjaer scoppia il caos - #permetti?”: #Donnarumma #tweet #Kjaer - paolonederoma : @matteosalvinimi @ManfrediPotenti Tranquillo traditore che verrete archiviati anche voi traditori ipocriti della Le… - indecisissimo : @iimpulsivaa @liqvidsmooth ma come ti permetti di calunniare il mio amichetto? - LorenaLuVi : Comunque io l’avrei insultato di brutto, il pirla che che ha palpato la giornalista dico. “Brutto cretino come ti p… - Dicoccokatia : RT @taekosmos_: no scusa ma come ti permetti smettila -

Ultime Notizie dalla rete : come permetti GF Vip, ventitreesima puntata: Lulù, Gianmaria, Jessica e Patrizia in nomination Come ti permetti tu di parlarmi in questo modo'. Miriana: 'Dei momenti sì sei cattiva e aggressiva' 23.14 Soleil : 'Trovo triste come lei cerchi sempre di rendersi vittima di ogni cosa, poi è tornata ...

GF Vip, Soleil e Sonia attaccano Miriana: 'Basta fare la vittima', la showgirl replica: 'Sono una sopravvissuta' Come ti permetti tu di parlarmi in questo modo'. Miriana: 'Dei momenti sì sei cattiva e aggressiva. Ovviamente anche io perdo la testa, io non penso di essere una vittima ma una sopravvissuta'

“Ma come ti permetti?”: Donnarumma, dopo il tweet di Kjaer scoppia il caos SerieANews titu di parlarmi in questo modo'. Miriana: 'Dei momenti sì sei cattiva e aggressiva' 23.14 Soleil : 'Trovo tristelei cerchi sempre di rendersi vittima di ogni cosa, poi è tornata ...titu di parlarmi in questo modo'. Miriana: 'Dei momenti sì sei cattiva e aggressiva. Ovviamente anche io perdo la testa, io non penso di essere una vittima ma una sopravvissuta'