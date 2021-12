Hellas Verona - Cagliari 0 - 0 | al Bentegodi si chiude a reti bianche

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) L'ospita allo stadiounin grande crisi per la 15giornata di Serie A . Gli scaligeri comandano il gioco per larga parte del match, colpiscono un palo con Dawidowicz ...

Ultime Notizie dalla rete : Hellas Verona

L'ospita allo stadio Bentegodi un Cagliari in grande crisi per la 15giornata di Serie A . Gli scaligeri comandano il gioco per larga parte del match, colpiscono un palo con Dawidowicz ma ...Commenta per primo- Cagliari 0 - 0 Radunovic 6,5: almeno due parate salva risultato nel secondo tempo fatte con istinto animale. Il Cagliari porta a casa un pareggio anche grazie a lui. Caceres 6: buona ...Gli ospiti si sono limitati controllare il Verona che ha speso un sacco di energie cercando ... Giusto il risultato di 0-0. L’Hellas è apparso poco incisivo, nonostante il gran daffare di Simeone e ...Terminati i primi tempi dei match delle 20.45, validi per il quindicesimo turno di Serie A. HELLAS VERONA - CAGLIARI - Dopo 45 minuti è 0-0 tra Hellas Verona e Cagliari. Parte meglio la squadra di cas ...