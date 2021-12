Corbo: “Napoli meglio senza Osimhen? Chi sostiene questa tesi conferma…” (Di martedì 30 novembre 2021) La Repubblica, Corbo: “Napoli meglio senza Osimhen? Chi sostiene questa tesi conferma quanto sia adorabile il gioco del calcio perché fa parlare anche chi non se ne intende” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista, per parlare delNapoli senza Osimhen, della partita che gli azzurri hanno vinto contro la Lazio, del prossimo match contro il Sassuolo e del caso plusvalenze. Queste le sue parole: Napoli senza Osimhen? “Napoli meglio senza Osimhen? Chi sostiene questa ... Leggi su retecalcio (Di martedì 30 novembre 2021) La Repubblica,: “? Chiconferma quanto sia adorabile il gioco del calcio perché fa parlare anche chi non se ne intende” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, giornalista, per parlare del, della partita che gli azzurri hanno vinto contro la Lazio, del prossimo match contro il Sassuolo e del caso plusvalenze. Queste le sue parole:? “? Chi...

