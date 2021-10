Un leghista al Viminale. Lamorgese ignora Salvini e chiama Maroni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non tutta la Lega è in guerra con Luciana Lamorgese. Anzi, c’è una Lega che con il ministro dell’Interno è pronta a lavorare, fianco a fianco. Roberto Maroni, ex ministro dell’Interno e già segretario del Carroccio, presiederà la Consulta per l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto il 14 luglio scorso. A dare l’annuncio è proprio Lamorgese. Durante la cerimonia di insediamento la titolare del Viminale lo ha accolto con entusiasmo: “Ringraziamo di cuore Roberto Maroni, che ci ha dato il grande onore di accogliere la nostra richiesta”. Una richiesta, spiega, pensata insieme ai ministri del Lavoro e dell’Agricoltura Andrea Orlando e Stefano Patuanelli, in virtù “della sua grande esperienza come ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non tutta la Lega è in guerra con Luciana. Anzi, c’è una Lega che con il ministro dell’Interno è pronta a lavorare, fianco a fianco. Roberto, ex ministro dell’Interno e già segretario del Carroccio, presiederà la Consulta per l’attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto il 14 luglio scorso. A dare l’annuncio è proprio. Durante la cerimonia di insediamento la titolare dello ha accolto con entusiasmo: “Ringraziamo di cuore Roberto, che ci ha dato il grande onore di accogliere la nostra richiesta”. Una richiesta, spiega, pensata insieme ai ministri del Lavoro e dell’Agricoltura Andrea Orlando e Stefano Patuanelli, in virtù “della sua grande esperienza come ...

