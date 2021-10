Tutta la rabbia dei genitori della bimba di 5 anni uccisa dalla porta di calcio a Ore 14 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non riescono a trattenere la rabbia i genitori della piccola di 5 anni che ieri è morta a Rocca di Botte. Non ci stanno ad ascoltare quello che si sta dicendo in tv, mentre si parla del dramma della bambina. Alcuni testimoni infatti, hanno raccontato che il padre della bambina si era “appeso” alla porta da calcio, che pesa un centinaio di chili, e che questa era poi caduta, uccidendo la piccola di soli 5 anni. Non c’è stato nulla da fare per la bambina e oggi ci di chiede come sia stato possibile un dramma simile. Nel programma Ore 14, si stava parlando di questa vicenda con il contributo del vice sindaco di Rocca di Botte e la giornalista della TGR Abruzzo. Mentre la giornalista raccontava quanto accaduto, i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non riescono a trattenere lapiccola di 5che ieri è morta a Rocca di Botte. Non ci stanno ad ascoltare quello che si sta dicendo in tv, mentre si parla del drammabambina. Alcuni testimoni infatti, hanno raccontato che il padrebambina si era “appeso” allada, che pesa un centinaio di chili, e che questa era poi caduta, uccidendo la piccola di soli 5. Non c’è stato nulla da fare per la bambina e oggi ci di chiede come sia stato possibile un dramma simile. Nel programma Ore 14, si stava parlando di questa vicenda con il contributo del vice sindaco di Rocca di Botte e la giornalistaTGR Abruzzo. Mentre la giornalista raccontava quanto accaduto, i ...

Advertising

Unf_Tweet : - Gioale15 : @RossPellecchia Nipoti( tra cui una neolaureata in farmacologia), cognata, figli dei compagni di scuola. Collega di… - Miriam64142843 : E intanto io ribadisco tutta la mia rabbia che in passato durante il secondo conflitto mondiale si sia lasciato il… - violettasound0 : Comunque Raffaella Cattiveria Pura. Capisco che una persona non possa piacerti ma tutta questa rabbia repressa anch… - ierogamos : @FmMosca Esatto! Sfogano tutta la rabbia e l' indifferenza su chi ha fatto una scelta diversa, ma io non mollo. Ave… -