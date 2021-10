Tenta di rapinare i fedeli in chiesa: arrestato 36enne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Sorrento hanno arrestato per Tentata rapina ai danni di due fedeli presenti in una chiesa nel centro di Sorrento un 36enne di Pagani (Salerno), già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, entrato in chiesa con il pretesto di chiedere l’elemosina, notata la presenza di soli due fedeli, una donna e un uomo, li ha avvicinati e ha iniziato a infastidirli con insistenti richieste di denaro. Al rifiuto dei due, il 36enne paganese ha estratto un cacciavite e ha dapprima minacciato e poi aggredito l’uomo con fendenti al corpo. Fortunatamente l’aggredito, un pensionato sorrentino ex appartenente alle forze dell’ordine, ha resistito senza riportare lesioni. Dopo l’attacco, il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Sorrento hannoperta rapina ai danni di duepresenti in unanel centro di Sorrento undi Pagani (Salerno), già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, entrato incon il pretesto di chiedere l’elemosina, notata la presenza di soli due, una donna e un uomo, li ha avvicinati e ha iniziato a infastidirli con insistenti richieste di denaro. Al rifiuto dei due, ilpaganese ha estratto un cacciavite e ha dapprima minacciato e poi aggredito l’uomo con fendenti al corpo. Fortunatamente l’aggredito, un pensionato sorrentino ex appartenente alle forze dell’ordine, ha resistito senza riportare lesioni. Dopo l’attacco, il ...

Advertising

anteprima24 : ** Tenta di rapinare i fedeli in chiesa: arrestato 36enne ** - Torrechannelit : Sorrento – Tenta di rapinare due fedeli in chiesa, arrestato 36enne - ViviCampania : Tenta di rapinare fedeli in una Chiesa. Bloccato e arrestato dai Carabinieri - - StabiaChannel : #Cronaca #Sorrento - Tenta di rapinare fedeli in una Chiesa. Bloccato e arrestato dai Carabinieri LEGGI LA NEWS:… - infoitinterno : Taranto: Tenta di rapinare tabaccheria, arrestato gambiano -