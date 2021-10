Switch Off | arriva la rivoluzione del digitale terrestre

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tutto pronto per loOff. La nuovadelè disponibile a partire dal 20 ottobre; si tratta di un bel cambiamento, visto che alcuni canali non saranno più trasmessi con il vecchio formato e l’unica modo per poterli vedere è che la televisione a nostra disposizione sia in grado di decodificare il nuovo standard Mpeg4, quello supportato daldi seconda generazione. Il passaggio definitivo al Dvb-T2 avverrà poi dal gennaio 2023. Vi raccomandiamo... Bonus rottamazione tv, cos'è e come fare per ottenerlo L'agevolazione è disponibile dal 23 agosto 2021 fino al 31 dicembre 2022 e diretta a tutti i cittadini senza limite di ISEE. Con lo smaltimento de... ...