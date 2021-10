Occhio all’Ajax: i Lancieri sono tornati (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gli olandesi sono tornati sui livelli espressi tre stagioni fa con una squadra completamente rinnovata e con il consueto gioco offensivo e spettacolare. L’eloquente 4-0 rifilato contro il Borussia Dortmund di Haland ha certificato il ritorno in pompa magna dei Lancieri, un esame di maturità superato con il massimo dei voti. Occhio all’Ajax per questa Champions League: la squadra di Ten Hag può essere la scheggia impazzita. Siamo di fronte ad un nuovo ciclo? Dopo due anni di anonimato e di rinnovamento gli olandesi sono tornati alla ribalta. Merito soprattutto dell’accoppiata Marc Overmars ed Edwin van der Sar, le due anime dirigenziali dell’Ajax. Hanno plasmato un sistema in cui possono cambiare gli ingranaggi all’interno della macchina dei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Gli olandesisui livelli espressi tre stagioni fa con una squadra completamente rinnovata e con il consueto gioco offensivo e spettacolare. L’eloquente 4-0 rifilato contro il Borussia Dortmund di Haland ha certificato il ritorno in pompa magna dei, un esame di maturità superato con il massimo dei voti.per questa Champions League: la squadra di Ten Hag può essere la scheggia impazzita. Siamo di fronte ad un nuovo ciclo? Dopo due anni di anonimato e di rinnovamento gli olandesialla ribalta. Merito soprattutto dell’accoppiata Marc Overmars ed Edwin van der Sar, le due anime dirigenziali dell’Ajax. Hanno plasmato un sistema in cui poscambiare gli ingranaggi all’interno della macchina dei ...

