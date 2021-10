Mondiale ogni due anni? Le federazioni non ci stanno e sono pronte ad un atto estremo!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Molteeuropeea tutto pur di non far decollare la proposta che vede la FIFA proporre di inserire in calendario ildue. Ceferin sembra supportare questeche vogliono ribellarsi. Ceferin, UEFA, FIFA Il gesto che hanno in mente leMoltesembrerebbero addiritturaa lasciare la FIFA e di conseguenza a rinunciare a giocare i Mondiali e tutte le competizioni organizzate dalla FIFA stessa. Lo riporta AP News. Questa soluzione pare però al momento lontana. LEGGI ANCHE: “Tangenti dal Qatar? Possibile per un”, la denuncia dell’ex dirigente LEGGI ANCHE: Mondiali2 ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: 'Giocare il Mondiale ogni 2 anni non penso sia una buona idea. Mi auguro che FIFA voglia abbandonare ques… - CalcioPillole : #UEFA sta preparando la propria risposta all'idea della #FIFA di un Mondiale biennale. La #NationsLeague allargata… - VaresanoMarco : @guido_vaciago Mondiale ogni 2 anni, eliminazione dell'europeo e SL sotto egida fifa. Possibile? - davide93714530 : RT @corradone91: 12 federazioni europee sarebbero pronte a lasciare la #FIFA, col supporto dell'#UEFA, se verrà approvato il Mondiale ogni… - mr_kubra : RT @corradone91: 12 federazioni europee sarebbero pronte a lasciare la #FIFA, col supporto dell'#UEFA, se verrà approvato il Mondiale ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale ogni

Incaso, aveva assicurato pochi giorni fa Andrei Kelin , l'ambasciatore russo nel Regno Unito, ... leaderdelle emissioni di carbonio, il Paese si ritrova alla ricerca di un difficile ...... ieri, all'incontro tra i 55 presidenti federali europei e il numero uno della Fifa sul... capo del calcio della Fifa, con fase finaledue anni dal 2026 e qualificazioni in una finestra a ...ROMA - Ad Austin arriva la Formula 1 per il Gran Premio delle Americhe, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2021. La lotta al vertice per il titolo è più aperta che mai, quando mancano ...Se sara' adottato piano Fifa per rivedere calendario (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ott - Un rapporto commissionato dalla Uefa stima che le federazioni europee di calcio perderanno tra i ...