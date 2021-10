Marracash dimentica Elodie | chi la nuova fiamma?

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)sembravano essere una coppia perfetta, ma si sono detti davvero addio. Da settimane che i rumor davano per terminata la loro storia ed addirittura la cantante già in compagnia di qualcun altro. Ma anche lui avrebbe già rimpiazzato l’ex allieva di Amici. E la donna in questione è un’artista. Ecco chi è.si sono lasciati davvero: e se l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi è stata immortalata con un altro uomo le indiscrezioni raccontano che il cantante 42enne di Nicosia ha già un’altra, già prima della 31enne romana. Sarà così? Tutto finito per la coppia così amata dal pubblico? Vediamo nei particolari chi sarebbe il nuovo amore disembrava fosse vero amore Il gossip ...

Advertising

ParliamoDiNews : Elodie dimentica Marracash: ecco chi è la presunta nuova fiamma #elodie #dimentica #marracash #presunta #nuova… - infoitcultura : Elodie dimentica Marracash con un ex modello | Chi è il nuovo presunto flirt dell’artista ? -

Ultime Notizie dalla rete : Marracash dimentica

Più Sani Più Belli

CRIMINALE Quando la società sidel ruolo della cultura, quando il governo dimostra di non ...Un coro angelico. Ma è solo un attimo di pace prima della richiesta d'aiuto, "sento più ...... e ha firmato ritornelli per Fabri Fibra ( Luna ), Gué Pequeno ( Doppio Whisky ) e( Non ...partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano, ...Ex Fidanzata Davide Rossi. Davide Rossi è stato per diversi anni fidanzato con Valentina Bigiarelli, una ragazza milanese, assistente di direzione del dipartimento aftersales di BMW. Chi è Davide Ross ...A quanto pare la coppia è sempre più vicina all’annuncio ufficiale riguardante la fine del loro grande amore… ma la cantante potrebbe avere già un nuovo flirt. Il nuovo scoop diffuso dal settimanale C ...