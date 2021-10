Manovra | Orlando | riforma ammortizzatori sarà in senso universale

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Sappiamo quali sono le prestazioni e ci sono le coperture per le prestazioni su cui abbiamo lavorato,inuniversalistico, potenzierà la Naspi e consentirà anche di avere strumenti che garantiscano, legando glisociali alla formazione, di gestire meglio le transizioni industriali in particolare quelle digitale ed ecologiche". Lo dice il ministro del Lavoro, Andrea, parlando con i cronisti a Montecitorio, delladeglisociali.

Radio1Rai : ??#Manovra #Orlando su riforma #ammortizzatori: “Mi pare che ci siano le coperture. Sarà in senso universalistico e… -

È quanto ha spiegato il ministro del Lavoro Andrea, rispondendo alle domande dei giornalisti sulla prossima, a margine della seduta alla Camera. Sei miliardi nuovi fondi a fisco, ...... Luciana Lamorgese, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea, del ministro ... In9 mld. Addio navigator, arrivano le agenzie di lavoro interinali