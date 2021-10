I giorni del Green pass tra obblighi e doveri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quello del Green pass sarà il tema controverso della prossima puntata di BioMedical Report, in programma nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre, sotto l’egida scientifica della Fondazione per la Medicina Personalizzata. Un appuntamento ricco di autorevoli presenze per mettere a fuoco le stridenti e divergenti prospettive che si stanno guadagnando la scena nelle ultime settimane. E mentre l’epidemia sembra retrocedere sotto i colpi della vaccinazione, fa notizia la pervicace resistenza di chi si oppone alle decisioni del Governo e ai consigli dei medici. Insieme al coordinatore scientifico di BioMedical Report l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata, saranno in collegamento online l’economista Stefano Zamagni, il magistrato Nicola Graziano, il politologo Maurizio Cotta e il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quello delsarà il tema controverso della prossima puntata di BioMedical Report, in programma nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre, sotto l’egida scientifica della Fondazione per la Medicina Personalizzata. Un appuntamento ricco di autorevoli presenze per mettere a fuoco le stridenti e divergenti prospettive che si stanno guadagnando la scena nelle ultime settimane. E mentre l’epidemia sembra retrocedere sotto i colpi della vaccinazione, fa notizia la pervicace resistenza di chi si oppone alle decisioni del Governo e ai consigli dei medici. Insieme al coordinatore scientifico di BioMedical Report l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la Medicina Personalizzata, saranno in collegamento online l’economista Stefano Zamagni, il magistrato Nicola Graziano, il politologo Maurizio Cotta e il ...

