Eclissi di microluna, quando e come vedere l'eclissi lunare parziale a novembre 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Occhi rivolti verso il cielo e tutti pronti per godersi l'ennesimo spettacolo della natura, quello che lascia senza parole. L'attesa è tanta e il momento dell'Eclissi parziale di microluna si avvicina perché è in programma per il prossimo novembre, un momento indimenticabile e romantico da trascorrere, magari, con una persona che vi fa battere il cuore! Eclissi di microna, quando c'è e come vederla a novembre? La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 19 novembre, tra meno di un mese nel nostro cielo brillerà la luna piena, meglio conosciuta come luna piena del Castoro. Quella di quest'anno, però, sarà l'Eclissi lunare parziale più lunga del secondo, ...

