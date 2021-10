Digitale terrestre | via allo switch off Rai e Mediaset | cosa cambia da oggi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con il via daalla trasmissione di alcuni canali Rai enel nuovo standard Mpeg-4, parte il primo step del percorso verso il nuovo. Primo step del percorso verso il nuovo, con il via daalla trasmissione di alcuni canali Rai enel nuovo standard Mpeg-4. Per

Advertising

rtl1025 : ?? #Digitaleterrestre, domani la prima fase dello #switchoff, con il trasferimento di alcuni canali in HD ?? di And… - Corriere : Digitale terrestre, da oggi si cambia: i canali a rischio. I due bonus per rottamare i ... - DriverMattia198 : RT @MessoraClaudio: Queste sono le piazze. Ovunque andiamo sono cori. Ovunque andiamo c'è gente che ringrazia il cielo che nel Paese più ce… - radiokemonia : Stai ascoltando: Lipps, Inc.-How Long La musica anni 80 solo su - Tvottiano : @famigliasimpson @enrick81 @AgoCannella @napoliforever89 @misterf_tweets @CIAfra73 @OltreTv @tw_fyvry @Matt85Mortal… -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre

Oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, va in scena la prima fase del passaggio al nuovo. Le tappe sono state fissate (e come ormai da prassi rinviate ) in modo da rendere la transizione il più indolore possibile, partendo da un primo step che si concretizza con la ...Ci siamo, il giorno tanto atteso è arrivato e oggi prende il via il passaggio aldi seconda generazione. O meglio, questa è solo la prima fase di un lungo percorso che nel 2023 porterà le emittenti televisive a trasmettere nel nuovo formato. Insomma, la corsa ...Per Mediaset invece di TgCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV Stampa. Da oggi, 20 ottobre, inizia il passaggio al nuovo digitale terrestre, con il trasferimento d ...Ecco quali sono i canali che non si vedranno più con il digitale terrestre. Digitale terrestre, i canali Rai che non si vedranno più. Per quanto riguarda i canali Rai, il nostro sguardo deve ricadere ...