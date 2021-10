Covid Romania, un morto ogni 5 minuti: un 16enne tra ultimi 423 decessi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un morto ogni cinque minuti. Accade in Romania a causa del coronavirus, come riferiscono i media locali, mentre il numero dei contagi e quello dei decessi ha registrato un nuovo record dallo scoppio della pandemia. Le autorità locali parlano di 423 decessi nelle ultime 24 ore, 390 dei quali non erano vaccinati. Tra le vittime anche un sedicenne positivo al Covid-19, 232 uomini e 191 donne. Sono invece 17.158 i nuovi contagi, di cui 266 sono di pazienti reinfettati. Ad oggi, sono morte 43.039 persone a cui è stata diagnosticata l’infezione. I dati odierni seguono il giorno più nero per la Romania. Ieri, infatti, sono stati 18.863 i nuovi casi e 574 i decessi tra i contagiati. Sono invece 1.805 le persone che sono state ricoverate nei ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Uncinque. Accade ina causa del coronavirus, come riferiscono i media locali, mentre il numero dei contagi e quello deiha registrato un nuovo record dallo scoppio della pandemia. Le autorità locali parlano di 423nelle ultime 24 ore, 390 dei quali non erano vaccinati. Tra le vittime anche un sedicenne positivo al-19, 232 uomini e 191 donne. Sono invece 17.158 i nuovi contagi, di cui 266 sono di pazienti reinfettati. Ad oggi, sono morte 43.039 persone a cui è stata diagnosticata l’infezione. I dati odierni seguono il giorno più nero per la. Ieri, infatti, sono stati 18.863 i nuovi casi e 574 itra i contagiati. Sono invece 1.805 le persone che sono state ricoverate nei ...

