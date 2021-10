Ciclismo su pista | Liam Bertazzo | “Una gioia enorme”; Simone Consonni | “Contento per quanto fatto oggi”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ai Mondiali disudi Roubaix il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre ha centratola finale per l’oro battendo la Gran Bretagna in semifinale dopo aver giàsegnare il miglior tempo al mattino e domani si giocherà il titolo contro la Francia. Ai microfoni della Federhanno parlato. Così: “E’ stata una. Ho passato due anni difficili ed essere tornato a dare il mio contributo mi ripaga di tante sofferenze. Ringrazio tutto il gruppo, che mi è sempre stato vicino e che mi ha permesso di migliorare. I francesi corrono in casa ed avranno tutto il pubblico a favore. Io ho ...

Advertising

ItaliaTeam_it : CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix!… - Eurosport_IT : MARTINAAAAAAAAAAA ???? Fidanza vola come un razzo a Roubaix e porta a casa la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Ci… - SkyTG24 : Mondiali di ciclismo su pista, oro per l'italiana Martina Fidanza - tranellio : RT @ItaliaTeam_it: CAMPIONESSA DEL MONDOOO! ?? Martina Fidanza ORO nello scratch ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix! #ItaliaTeam… - JakobBara : RT @vitasportivait: ?? #Roubaix2021 | Scratch femminile ?? MARTINA #FIDANZA ???? è oro mondiale nello Scratch ai mondiali di ciclismo su pista… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pista

Queste le dichiarazioni a caldo della ventunenne prima di indossare la maglia iridata: ' Verso fine gara mi sono accorta che c 'era uno spazio tra me e il gruppo, mi sono lanciata e ho vinto. E' ...I Mondiali disuallo Stab Velodrome di Roubaix si sono aperti con i fuochi d'artificio per quanto riguarda i quartetti dell'inseguimento azzurro. Nelle qualificazioni del mattino il team olimpionico ...Ai Mondiali di ciclismo su pista di Roubaix il quartetto maschile dell'inseguimento a squadre centra la finalissima e domani si giocherà il titolo contro la Francia. Battuta la Gran Bretagna in semifi ...Le eliminatorie invece saranno previste nella sessione mattutina, dalle ore 13.00. La sessione serale dei Mondiali senior di ciclismo su pista sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 (18.25) ed in ...