Castegnato | uccide la ex fidanzata a martellate e poi si fa arrestare

È successo a, in provincia di Brescia. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della donna. "Chiamate i carabinieri, l'ho uccisa a martellate". Così Ezio Galesi si sarebbe ...Femminicidio nel bresciano. Un uomo di 49 anni, Ezio Galesi, ha ucciso a martellate la ex meno di un'ora fa a. La vittima è Elena Casanova, sua coetanea. Secondo la prima ricostruzione, lui la stava aspettando sotto casa. Per la donna non c'è stato niente da fare. La pattuglia dei carabinieri ...La vittima è la 49enne Elena Casanova, madre di una ragazza. In manette il coetaneo Ezio Galesi che ha fatto chiamare i carabinieri ...La 49enne era operaia dell'iveco, stava tornando da lavoro quando è stata uccisa dal suo ex fidanzato a martellate. E' successo a Castegnato, in provincia ...