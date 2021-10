ATP Anversa 2021, Jannik Sinner vince un gran bel derby con Lorenzo Musetti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il primo round della sfida del futuro e del presente del tennis italiano va a Jannik Sinner. Il ragazzo di Sesto Pusteria debutta in maniera convincente nel torneo ATP 250 di Anversa, Belgio, superando Lorenzo Musetti per 7-5 6-2 in un’ora e trentacinque minuti. Un risultato che è però bugiardo nei confronti del carrarese, che per quasi un’ora ha giocato ad armi pari con Jannik, perdendosi progressivamente nella frustrazione. Poiché l’altoatesino ha alzato progressivamente il livello del suo gioco, facendo la parte del rullo compressore nella seconda frazione e portandosi meritatamente la partita a casa, apparendo sempre più calato nel ruolo di quasi top 10 mondiale. Ma comunque Musetti è apparso più pimpante rispetto alle ultime settimane, forse ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il primo round della sfida del futuro e del presente del tennis italiano va a. Il ragazzo di Sesto Pusteria debutta in maniera connte nel torneo ATP 250 di, Belgio, superandoper 7-5 6-2 in un’ora e trentacinque minuti. Un risultato che è però bugiardo nei confronti del carrarese, che per quasi un’ora ha giocato ad armi pari con, perdendosi progressivamente nella frustrazione. Poiché l’altoatesino ha alzato progressivamente il livello del suo gioco, facendo la parte del rullo compressore nella seconda frazione e portandosi meritatamente la partita a casa, apparendo sempre più calato nel ruolo di quasi top 10 mondiale. Ma comunqueè apparso più pimpante rispetto alle ultime settimane, forse ...

