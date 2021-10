ATP Anversa 2021 | Jannik Sinner | “Sono soddisfatto del mio primo incontro | Musetti è un giocatore di grande qualità”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di(Belgio). Sul veloce indoor belga il classe 2001 altoatesino ha sconfitto nell’atteso derby tricolore Lorenzo(n.69 del ranking) con il punteggio di 7-5 6-2 in 1 ora e 35 minuti di partita. Un match che, per merito di, è stato equilibrato fino al 5-5 delset, ma poiha alzato i giri del motore e non c’è più stata storia: “E’ stata una partita senza riferimenti perché non ci alleniamo mai insieme. Lui èincredibile e di. Mi auguro di poterlo affrontare ancora in futuro“, le prime parole a caldo del n.13 ATP.che, essendo testa di serie n.1, ha esordito quest’oggi al ...