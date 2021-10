Anche OPPO vuole processori proprietari. Il regno di Qualcomm è al tramonto? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un inedito rumor indica che OPPO avrebbe intenzione di utilizzare processori proprietari per i suoi smartphone di fascia alta L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un inedito rumor indica cheavrebbe intenzione di utilizzareper i suoi smartphone di fascia alta L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Anche OPPO Oppo prepara un chip proprietario, anche OnePlus abbandonerà Qualcomm? Secondo quanto riportato da Nikkei Asi a anche Oppo sarebbe al lavoro su un SoC per smartphone di punta, verrà utilizzato anche per i prossimi flagship OnePlus? Il mercato degli smartphone top di ...

Le canzoni delle pubblicità di ottobre 2021 ...con l'arrivo dell'autunno e avvertiamo un "cambio stagione" anche negli spot pubblicitari, che si rinnovano tra colonne sonore originali e nuovi testimonial. Tra questi, troviamo Elodie per Oppo ...

Smartphone pieghevoli, anche Oppo in corsa Agenzia ANSA Oppo entra nel CdA di Connectivity Standards Alliance Oppo annuncia l'ingresso nel CdA di Connectivity Standards Alliance, ruolo chiave per arrivare a uno standard per l'IoT ...

OPPO è al lavoro sul suo chipset per smartphone: ecco quando arriverà OPPO come Google, Apple, Samsung e Huawei: si punta ad un chipset proprietario. Ecco i primi dettagli, anche sull'uscita.

