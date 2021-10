Afragola Clan Moccia | 21 condannati in appello | tutti i nomi

Ultime Notizie dalla rete : Afragola Clan

Teleclubitalia.it

La Masseria Ferraioli, confiscata alla camorra, e in passato fortino di. situata nel territorio comunale di, in provincia di Napoli, oggi diventa un teatro, accogliendo un pubblico ...La famiglia Moccia dida decenni è radicata a Tor Bella Monaca ed è considerata dagli ...notturno aveva cancellato con una mano di vernice i simboli della "devozione" verso esponenti dei, ...Nello specifico la Corte di appello ha condannato : Angelina Giuseppe esclusa la qualità di capo e promotore e riconosciuta la continuazione con precedente condanna alla pena totale di anni 22 di recl ...#MariaFavella figlia di #FrancescoFavella uno dei senatori del #clanMoccia di Afragola in primo grado era stata condannata a 9 anni. la corte di Appello di Napoli l'ha assolta ...