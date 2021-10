Zendaya, Tom Holland condivide la foto della fidanzata sul red carpet a Londra e lei risponde (Di martedì 19 ottobre 2021) Tom Holland ha recentemente condiviso una splendida foto di Zendaya sul red carpet di Dune a Londra e lei ha prontamente risposto con un commento. Zendaya, 25 anni, ha indossato un meraviglioso abito bianco di Rick Owens per la premiere londinese di Dune e il suo fidanzato, Tom Holland, ha deciso di regalare ai fan una splendida foto in bianco e nero della star che in seguito, su Instagram, ha commentato il gesto dell'attore di Spider-Man: No Way Home. Holland ha semplicemente pubblicato l'istantanea sul proprio profilo aggiungendo una didascalia piuttosto minimale: "Dune", aggiungendo anche un'emoji con gli occhi a cuore. Non appena Zendaya ha notato il nuovo post del suo fidanzato ha lasciato la sua ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 ottobre 2021) Tomha recentemente condiviso una splendidadisul reddi Dune ae lei ha prontamente risposto con un commento., 25 anni, ha indossato un meraviglioso abito bianco di Rick Owens per la premiere londinese di Dune e il suo fidanzato, Tom, ha deciso di regalare ai fan una splendidain bianco e nerostar che in seguito, su Instagram, ha commentato il gesto dell'attore di Spider-Man: No Way Home.ha semplicemente pubblicato l'istantanea sul proprio profilo aggiungendo una didascalia piuttosto minimale: "Dune", aggiungendo anche un'emoji con gli occhi a cuore. Non appenaha notato il nuovo post del suo fidanzato ha lasciato la sua ...

