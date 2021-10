Serie C 2021/2022, oltre 15mila biglietti venduti per derby Bari-Foggia (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono circa 15.100 i biglietti venduti per la gara Bari-Foggia, in programma domani sera, alle 20.30, al San Nicola e valida per la Serie C 2021/2022. I numeri registrati questo pomeriggio si avvicinano al record stagionale di spettatori sugli spalti dell’intera categoria. Il club biancorosso aveva fatto registrare il miglior dato nel precedente derby interno con il Monopoli, grazie alla presenza di 9763 spettatori. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono circa 15.100 iper la gara, in programma domani sera, alle 20.30, al San Nicola e valida per la. I numeri registrati questo pomeriggio si avvicinano al record stagionale di spettatori sugli spalti dell’intera categoria. Il club biancorosso aveva fatto registrare il miglior dato nel precedenteinterno con il Monopoli, grazie alla presenza di 9763 spettatori. SportFace.

