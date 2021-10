Scoppia la rissa tra giocatori e tifosi e un poliziotto spara in aria per nove volte: follia in Portogallo – Video (Di martedì 19 ottobre 2021) follia in Portogallo. Durante la partita di Campeonato de Portugal (quarta serie del Paese), è Scoppiata una rissa tra giocatori e tifosi delle squadre Olímpico de Montijo e Vitória de Setúbal B. La polizia è stata costretta a intervenire e, come si vede nel Video, un agente ha sparato in aria nove colpi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021)in. Durante la partita di Campeonato de Portugal (quarta serie del Paese), èta unatradelle squadre Olímpico de Montijo e Vitória de Setúbal B. La polizia è stata costretta a intervenire e, come si vede nel, un agente hato incolpi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

