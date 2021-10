Scandalo alla tedesca Bild: "Sesso, bugie e pagamenti segreti" (Di martedì 19 ottobre 2021) Scandalo alla Bild. Il gruppo tedesco Axel Springer ha rimosso il direttore del quotidiano in stile tabloid, Julian Reichelt: "Non ha separato chiaramente la sua vita privata da quella lavorativa e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021). Il gruppo tedesco Axel Springer ha rimosso il direttore del quotidiano in stile tabloid, Julian Reichelt: "Non ha separato chiaramente la sua vita privata da quella lavorativa e ...

Pontifex_it : Ai mezzi di comunicazione, di porre fine alla logica della post-verità, alla disinformazione, alla diffamazione, al… - ValentinaPagan6 : RT @Pontifex_it: Ai mezzi di comunicazione, di porre fine alla logica della post-verità, alla disinformazione, alla diffamazione, alla calu… - simone11472 : RT @pauloflorenz: Quindi nessuna prova TV per la rissa messa in piedi da #Handanovic e compagni? ..e poi lo scandalo è il rigore concesso… - pol2187 : RT @pauloflorenz: Quindi nessuna prova TV per la rissa messa in piedi da #Handanovic e compagni? ..e poi lo scandalo è il rigore concesso… - Carl0Carlini : RT @pauloflorenz: Quindi nessuna prova TV per la rissa messa in piedi da #Handanovic e compagni? ..e poi lo scandalo è il rigore concesso… -