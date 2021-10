Roma, Allegri minimizza sulla decisione di Orsato: «Dobbiamo dare tempo agli arbitri» (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Zenit, Max Allegri è tornato a parlare anche delle decisioni di Orsato nello scorso Juventus–Roma, che hanno infuocato il post partita. Ecco le sue parole: «Il caos su Orsato? Fa parte dell’Italia e del modo di pensare italiano. Ho già parlato domenica ma dico che ognuno di noi ogni domenica avrebbe avuto da recriminare qualcosa. C’è un cambio generazionale negli arbitri italiani: sono bravi, sono aiutati dal VAR, è cambiato anche designatore. Dobbiamo dargli tempo e farli sbagliare il meno possibile». Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Zenit, Maxè tornato a parlare anche delle decisioni dinello scorso Juventus–, che hanno infuocato il post partita. Ecco le sue parole: «Il caos su? Fa parte dell’Italia e del modo di pensare italiano. Ho già parlato domenica ma dico che ognuno di noi ogni domenica avrebbe avuto da recriminare qualcosa. C’è un cambio generazionale negliitaliani: sono bravi, sono aiutati dal VAR, è cambiato anche designatore.darglie farli sbare il meno possibile».

