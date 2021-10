Purché finisca bene: le anticipazioni di Tutta colpa della fata Morgana (Di martedì 19 ottobre 2021) Il sogno di Gabriella e Anna, quella di aprire un'attività Tutta al femminile a Scilla, viene infranta da un imprenditore che decide di aprire un eco resort proprio nel luogo individuato dalle due donne. Ma i loro tentativi di "sabotare" il progetto, tra idee folli e messe in scena paradossali, sortirà gli effetti sperati. S'intitola Tutta colpa della fata Morgana il secondo e ultimo appuntamento del ciclo di Rai1 Purché finisca bene, la serie di commedie all'italiana che racconta vizi e vicende surreali. Ecco cos'accadrà nel nuovo appuntamento, in onda martedì 19 ottobre, che ha per protagonisti Nicole Grimaudo, Davide Jacopini, Tecla Insolia, Corrado Fortuna e Claudia Potenza. Tutta colpa ... Leggi su panorama (Di martedì 19 ottobre 2021) Il sogno di Gabriella e Anna, quella di aprire un'attivitàal femminile a Scilla, viene infranta da un imprenditore che decide di aprire un eco resort proprio nel luogo individuato dalle due donne. Ma i loro tentativi di "sabotare" il progetto, tra idee folli e messe in scena paradossali, sortirà gli effetti sperati. S'intitolail secondo e ultimo appuntamento del ciclo di Rai1, la serie di commedie all'italiana che racconta vizi e vicende surreali. Ecco cos'accadrà nel nuovo appuntamento, in onda martedì 19 ottobre, che ha per protagonisti Nicole Grimaudo, Davide Jacopini, Tecla Insolia, Corrado Fortuna e Claudia Potenza....

