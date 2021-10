Openmarketplace it | nasce il più grande database di startup italiano Licenza gratuita per mille giovani imprenditori

(Di martedì 19 ottobre 2021) Per provare lo strumento è sufficiente collegarsi al sito.it , digitare una parola chiave e in meno di un secondo ottenere i migliori risultati. Il portale attualmente aggrega tutte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Openmarketplace nasce

ilmessaggero.it

Rendere più vicini startup e imprese : è la missione di.it , il primo open innovation marketplace tutto italiano. Il portale,dalla necessità di raccogliere tutte le imprese innovative in un unico contenitore perché si possano ...Rendere più vicini startup e imprese : è la missione di.it , il primo open innovation marketplace tutto italiano. Il portale,dalla necessità di raccogliere tutte le imprese innovative in un unico contenitore perché si possano ...Rendere più vicini startup e imprese: è la missione di openmarketplace.it , il primo open innovation marketplace tutto italiano. Il portale, nasce dalla necessità di ...Il portale openmarketplace.it è un database di tutte le imprese innovative e per 1.000 giovani imprenditori italiani la licenza sarà ...