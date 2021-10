Napoli, risentimento per Zielinski, Manolas in gruppo (Di martedì 19 ottobre 2021) Seduta mattutina per il Napoli in vista dell’impegno di giovedì sera in Europa League contro il Legia Varsavia. La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione fisica. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Per quanto riguarda i singoli, Manolas ha svolto intera seduta in gruppo, personalizzato in campo per Malcuit. Tabella personalizzata in palestra infine per Ounas. Zielinski invece ha svolto allenamento personalizzato in palestra per un risentimento al piccolo gluteo. Leggi su footdata (Di martedì 19 ottobre 2021) Seduta mattutina per ilin vista dell’impegno di giovedì sera in Europa League contro il Legia Varsavia. La squadra ha iniziato la sessione con torello e attivazione fisica. Successivamente lavoro tattico e partita a campo ridotto. Chiusura con esercitazione su palle inattive. Per quanto riguarda i singoli,ha svolto intera seduta in, personalizzato in campo per Malcuit. Tabella personalizzata in palestra infine per Ounas.invece ha svolto allenamento personalizzato in palestra per unal piccolo gluteo.

Advertising

salvione : Napoli: Manolas in gruppo, risentimento per Zielinski - sportli26181512 : Napoli: Manolas in gruppo, risentimento per Zielinski: Gli azzurri in campo in vista della sfida al Legia Varsavia… - infoitsalute : SSC Napoli, il report da Castel Volturno: risentimento al piccolo gluteo per Zielinski, allenamento personalizzato!… - claudioruss : #Napoli #Manolas ha svolto intera seduta in gruppo. #Malcuit personalizzato in campo. Per #Ounas tabella personaliz… - CalcioNapoli24 : RT @SimoneGuadagnoo: #Manolas ha svolto intera seduta in gruppo. #Malcuit personalizzato in campo. Per #Ounas tabella personalizzata in pal… -