Lamorgese: 'In manifestazioni era evidente rischio di intrusione fasce eversive' (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ottobre 2021 'E' risultato evidente che la protesta e il malcontento sociale potessero essere fonte di intrusioni di fasce eversive', così la ministra dell'Interno Lamorgese nel corso dell'... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ottobre 2021 'E' risultatoche la protesta e il malcontento sociale potessero essere fonte di intrusioni di', così la ministra dell'Internonel corso dell'...

Advertising

FrancescoLollo1 : In relazione ai fatti di #Milano, che hanno visto identificare 40 anarchici, e alla repressione delle manifestazion… - ultimora_pol : #Camera Luciana #Lamorgese: 'Da febbraio 2020 si sono tenute in tutta Italia 5769 manifestazioni di protesta contro… - ilfoglio_it : 'L'andamento delle manifestazioni delle ultime settimane induce a pensare che non si può abbassare la guardia. L'at… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: L’informativa “urgente” della ministra Lamorgese arriva dieci giorni dopo l’assalto alla Cgil e dopo un nuovo fine sett… - fisco24_info : Green pass, Lamorgese: «Da subito chiari rischi di strumentali intrusioni di frange eversive»: Quasi 6mila manifest… -