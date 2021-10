Klopp | “Gara difficile come ci aspettavamo Siamo stati davvero solidi nel secondo tempo”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Jurgen, tecnico del Liverpool, ha parlato così ai microfoni di BT Sport dopo il successo ottenuto sul campo dell’Atletico Madrid: “È stata una partitaci. Abbiamo fatto sorprendentemente bene all’inizio: due reti meravigliose e un buon calcio. Il primo gol l’abbiamo regalato poi ilè nato da una loro bella giocata.. All’intervallo credo che tutti allo stadio pensavano che lastesse andando nella direzione dell’Atletico e noi abbiamo pensato: ‘proviamoci di nuovo’. Ho visto unsolido in una partitain cui entrambe le squadre hanno messo in pratica un calcio intenso. Abbiamo ricevuto il calcio di rigore, poi c’è stato il cartellino rosso e ...

Advertising

CalcioPillole : Il #Liverpool deve rinunciare ad Alisson e Fabinho per la gara di domani contro il #Watford: la stizza di #Klopp in… -

Ultime Notizie dalla rete : Klopp Gara

alfredopedulla.com

Agli uomini dibastano meno di 10 minuti per rompere il ghiaccio: Salah si accentra dalla ... Temevamo che lafosse già finita e invece è ancora accesissima. {agg. di Stefano Belli} ...Lo strapotere degli uomini di, paradossalmente, tiene però in vita l'intero girone, ragion ... dunque ci serviranno intelligenza e lucidità, con la consapevolezza che questa sarà una...Tra Colchoneros e Reds è una battaglia: prima doppio vantaggio per Salah e compagni, poi la doppietta di Griezmann (che si fa espellere nella ripresa). Alla fine decide un calcio di rigore di Salah: 2 ...L'Atletico Madrid sfida il Liverpool nella 3ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.