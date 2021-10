Inter | Gagliardini | «Vogliamo vincere Felici del calore dei tifosi»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roberto, centrocampista dell’, ha parlato prima del match di Champions contro lo Sheriff: ecco le dichiarazioni Roberto, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni diTv nel pre partita della sfida con lo Sheriff. TORNARE ALLA VITTORIA – «C’è tanta voglia dia prescindere dal sconfitta di sabato con la Lazio. Oggi è un altro avversario in un’altra competizione,portare a casa i primi tre punti del girone». PARTITA – «Non sarà una gara facile. Nelle ultime due partite loro hanno lasciato il gioco alle avversarie ma sono molto bravi a ripartire e dovremo stare attenti». PUBBLICO – «La spinta del pubblico non manca mai, siamodi questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo A pochi minuti da- Sheriff di Champions League, il centrocampista nerazzurro Robertoha parlato così ai canali Mediaset: 'E' una partita fondamentale, vogliamo la vittoria per superare il girone. Con ...Roberto, centrocampista dell', ha parlato prima del match di Champions contro lo Sheriff: ecco le dichiarazioni Roberto, centrocampista dell', ha parlato ai microfoni di ...Prima della sfida contro lo Sheriff, Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di InterTV. Le parole del calciatore nerazzurro prima di una sfida importantissima per i colori interisti: «C'è tantiss ...Inter-Sheriff in campo alle 21.00. Arrivano le scelte definitive dei due allenatori con le formazioni ufficiali ...