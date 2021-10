Inchiesta su Arcuri: Meloni chiede la commissione d’inchiesta, annuncia un dossier e querela il “Domani” (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla luce degli sviluppi dell’Inchiesta sul commissario Arcuri, Giorgia Meloni in una conferenza stampa in via della Scrofa, fa il punto. E ricorda che si toglie qualche sassolino dalla scarpa. «Per mesi siamo stati insultati e derisi per aver chiesto trasparenza. Oggi mi aspetto delle scuse. Abbiamo sempre chiesto su questo tema della mascherine la massima attenzione e trasparenza». «Chiedo a tutti i partiti di politici di approvare la proposta di Fratelli d’Italia che giace in Parlamento da febbraio, per l’istituzione di una commissione d’Inchiesta sulla gestione commissariale durante l’epoca Covid. Mi aspetto una risposta ufficiale da tutti i partiti: voglio capire chi vuole andare avanti fino in fondi e chi, invece, vuole girarsi dall’altra parte e gettare fango e basta». Lo ha detto Giorgia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Alla luce degli sviluppi dell’sul commissario, Giorgiain una conferenza stampa in via della Scrofa, fa il punto. E ricorda che si toglie qualche sassolino dalla scarpa. «Per mesi siamo stati insultati e derisi per aver chiesto trasparenza. Oggi mi aspetto delle scuse. Abbiamo sempre chiesto su questo tema della mascherine la massima attenzione e trasparenza». «Chiedo a tutti i partiti di politici di approvare la proposta di Fratelli d’Italia che giace in Parlamento da febbraio, per l’istituzione di unad’sulla gestione commissariale durante l’epoca Covid. Mi aspetto una risposta ufficiale da tutti i partiti: voglio capire chi vuole andare avanti fino in fondi e chi, invece, vuole girarsi dall’altra parte e gettare fango e basta». Lo ha detto Giorgia ...

Advertising

AngeloCiocca : Inchiesta #mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza #Covid, Domenico #Arcuri, è indagato per… - reportrai3 : Mascherine dalla Cina, #Arcuri indagato per peculato e abuso d'ufficio ?? - marcodimaio : Sbaglia chi si accanisce sull'ex commissario straordinario all'emergenza Covid, #Arcuri, per l'indagine che lo rigu… - SecolodItalia1 : Inchiesta su Arcuri: Meloni chiede la commissione d’inchiesta, annuncia un dossier e querela il “Domani”… - Lulu79955474 : RT @04Carmen20: Morisi indagato il giorno prima del voto Inchiesta #Meloni il giorno prima #Arcuri indagato il giorno dopo -