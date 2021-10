Il Milan va al tappeto anche col Porto | ma può ancora sperare

(Di martedì 19 ottobre 2021) Stavolta la luce è rimasta spenta per tutta la partita. Ilcadecontro il, in teoria l'avversaria con cui avrebbe dovuto iniziare la rincorsa al secondo posto valido per gli ottavi ...

Ma la vittoria dei Reds a Madrid rende la scalata delancora possibile. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le ...... è senza dubbio il Bologna, incapace di vincere una gara con ilrosso davanti. Si portano ...voto 8 : Un primo tempo assolutamente insufficiente, una ripresa invece da squadra che si vuole ...Il Milan perde 1-0 sul campo del Porto, colleziona la terza sconfitta nel Gruppo B di Champions League e con zero punti è con un piede e mezzo fuori dalla corsa per gli ottavi di finale. I rossoneri v ...Rossoneri sconfitti in Portogallo e ancora fermi a zero punti. Decide un gol di Luis Diaz nella ripresa. Ma il successo del Liverpool sul campo dell'Atletico tiene ancora in vita la squadra di Pioli ...