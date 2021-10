**Green pass: Salvini, 'dopo assalto a sede sindacato un ministro dovrebbe dimettersi'** (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "In un Paese normale" la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, "le dimissioni le avrebbe già date. Quando c'è stato l'assalto al Congresso degli Stati Uniti il ministro competente si è dimesso poco tempo dopo. Un assalto alla sede di un sindacato non può essere colpa della sfortuna". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "In un Paese normale" la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, "le dimissioni le avrebbe già date. Quando c'è stato l'al Congresso degli Stati Uniti ilcompetente si è dimesso poco tempo. Unalladi unnon può essere colpa della sfortuna". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - Ester56408264 : RT @cris_cersei: I portuali di #Trieste hanno annunciato la nascita del 'Comitato 15 ottobre' contro il green pass e contro l'obbligo vacci… - abt_____ : Non so proprio contenermi Oggi ho detto “omadonna” a uno che protestava contro il Green Pass con una faccia disgus… -