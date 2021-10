Green Pass obbligatorio per colf e badanti, ecco cosa bisogna sapere (Di martedì 19 ottobre 2021) per non incorrere in sanzioni Con l’obbligo del Green Pass anche colf e badanti devono essere in regola con la certificazione verde. Con una faq, il Governo chiarisce le regole in proposito. “Se la badante non possiede il Green Pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio”. Quest’ultimo aspetto è determinato dal contratto nazionale, secondo cui le badanti conviventi devono avere vitto e l’alloggio o l’indennità sostitutiva. Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 41https://t.co/nQHUZLJtxV — ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021) per non incorrere in sanzioni Con l’obbligo delanchedevono essere in regola con la certificazione verde. Con una faq, il Governo chiarisce le regole in proposito. “Se la badante non possiede ilnon potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio”. Quest’ultimo aspetto è determinato dal contratto nazionale, secondo cui leconviventi devono avere vitto e l’alloggio o l’indennità sostitutiva. Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 41https://t.co/nQHUZLJtxV — ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - Thaiten84 : RT @byoblu: #STEFANOPUZZER: CHIEDEREMO AL GOVERNO CHE VENGA STRACCIATO IL GREEN PASS CHE LEDE LA DIGNITÀ DEL LAVORO E I PRINCIPI DELLA COST… - mifrasc : RT @OizaQueensday: Scusate ma qualcuno sa se i governi (è più una domanda retorica) stanno facendo qualcosa per tutti quei lavoratori e que… -