Green pass, lunedì scaricati oltre un milione di certificati (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono stati 1.049.384 i Green pass scaricati dagli italiani nella giornata di lunedì, un numero finora mai raggiunto. Del totale, 914mila certificati sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, mentre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono stati 1.049.384 idagli italiani nella giornata di, un numero finora mai raggiunto. Del totale, 914milasono statidopo i tamponi fatti, mentre ...

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - Adnkronos : No Green pass #Trieste, Di Battista: 'Lavoratori trattati come criminali'. #greenpass - roberto10870 : @Agenzia_Ansa Fatevi controllare anche se cacate troppo e usate troppa carta igienica...magari se non avete punti s… - marco_sortino : RT @Itsmylifemusic1: In diretta dal Porto di Ancona. A sostegno dei Portuali di Trieste. NO GREEN PASS ???????????? Video di Massimo Sacco Refe… -