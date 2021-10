Chirurgia, Polo (Ethicon): “In prima linea contro le infezioni ospedaliere” (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Ogni ora circa cinque pazienti ricoverati in ospedale contraggono un'infezione. Numeri che mettono in evidenza come quello delle infezioni ospedaliere sia un problema da non sottovalutare e da affrontare con attenzione. “Come azienda da sempre abbiamo cercato di lavorare a sostegno delle equipe chirurgiche per poter supportare gli ospedali nella gestione di questa importante complicanza. Un'infezione nel 30% dei casi si trasforma in un decesso e in un restante 30% può richiedere l'accesso alle terapie intensive o un nuovo intervento”. Spiega Alessandra Polo, General Manager di Ethicon, in occasione del 39° Congresso di Acoi, l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Il problema delle infezioni ospedaliere diventa ancora più delicato in questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Milano, 19 ott. (Adnkronos Salute) - Ogni ora circa cinque pazienti ricoverati in ospedale contraggono un'infezione. Numeri che mettono in evidenza come quello dellesia un problema da non sottovalutare e da affrontare con attenzione. “Come azienda da sempre abbiamo cercato di lavorare a sostegno delle equipe chirurgiche per poter supportare gli ospedali nella gestione di questa importante complicanza. Un'infezione nel 30% dei casi si trasforma in un decesso e in un restante 30% può richiedere l'accesso alle terapie intensive o un nuovo intervento”. Spiega Alessandra, General Manager di, in occasione del 39° Congresso di Acoi, l'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Il problema dellediventa ancora più delicato in questo ...

Advertising

TV7Benevento : Chirurgia, Polo (Ethicon): “In prima linea contro le infezioni ospedaliere”... - S1Tv : Al Polo sanitario territoriale di Maida arriva una figura medica per l’ambulatorio di chirurgia. La soddisfazione d… - Strill_it : Al Polo sanitario territoriale di Maida arriva una figura medica per l’ambulatorio di chirurgia - lametino : Arrivata al Polo sanitario territoriale di Maida una figura medica per l`ambulatorio di chirurgia - -