Ballottaggi: in Abruzzo centrosinistra vince 4-1 A Lanciano torna l'ex sindaco Paolini centrodestra (Di martedì 19 ottobre 2021) L'Aquila - Il centrosinistra vince 4-1 in Abruzzo al turno di Ballottaggio delle elezioni comunali: a Vasto, Francavilla al Mare e Sulmona vincono rispettivamente Francesco Menna (rieletto), Luisa Russo e Gianfranco Di Piero, a Roseto vince il rappresentante di una lista civica, Mario Nugnes - che al primo turno aveva già battuto il candidato del Pd - mentre a Lanciano torna il centrodestra con l'ex sindaco Filippo Paolini. L'affluenza in Abruzzo per il turno di Ballottaggio è stata del 50,06%, in calo rispetto al primo turno (63,35%). A Vasto il sindaco uscente Menna prevale sul candidato del centrodestra Guido Giangiacomo con il 62,17% dei voti.

