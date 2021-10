Vettori-Costa, MMA: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sabato 23 ottobre, attorno alla mezzanotte italiana (che conduceva a domenica 24 ottobre), Marvin Vettori tornerà a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulo Costa sull’ottagono dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Guarda Vettori-Costa live su DAZN. Attiva ora Il 28enne Marvin Vettori ha perso lo scorso 12 giugno contro il nigeriano Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al Campione del Mondo in carica, uscendo però sconfitto ai punti. Il 31enne di Belo Horizonte, invece, non combatte addirittura dal 26 settembre 2020, quando perse proprio ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sabato 23 ottobre, attorno alla mezzanotte italiana (che conduceva a domenica 24 ottobre), Marvintornerà a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulosull’ottagono dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Guardalive su DAZN. Attiva ora Il 28enne Marvinha perso lo scorso 12 giugno contro il nigeriano Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al Campione del Mondo in carica, uscendo però sconfitto ai punti. Il 31enne di Belo Horizonte, invece, non combatte addirittura dal 26 settembre 2020, quando perse proprio ...

