Pneumatici - Quando arriva l' inverno

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Le gomme invernali si distinguono da quelle estive fin da una prima occhiata dal battistrada. Nelle seconde, infatti, i tasselli sono pieni; le prime, invece, presentano numerose lamelle, ossia sottili intagli che consentono al pneumatico, grazie alla moltiplicazione degli spigoli, di fare molta più presa sulla neve. Ma non è solo questione di scolpitura: a fare la differenza è anche il materiale. Nelle invernali, la mescola della gomma è più morbida così da conferire elasticità, quindi aderenza, anche alle basse temperature. Ecco perché questo tipo di pneumatico è detto anche termico. Il combinato di un battistrada ricco di lamelle e più spesso (nelle invernali si puòre a quasi 10 millimetri, contro i 7-8 delle gomme estive) con una mescola più morbida fa sì che iinvernali siano più efficaci non solo sulla neve, ma in tutte le ...

... oltre ai consueti interventi legati alla sicurezza di guida e su, ammortizzatori e ... ma anche sulle misure di sicurezza da adottaresi interviene su parti sotto tensione. C'è quindi ......sarà lanciata. Per ora, dobbiamo accontentarci di osservare attentamente gli indizi sulle sue fattezze. Si notano i cerchi generosi, abbinati adi stampo sportivo firmati Michelin, ...Si riconoscono così. I pneumatici invernali sono siglati M+S, MS, M-S o M&S, sigle cui la M sta per Mud (fango) e la S per Snow (neve). Tutte le gomme termiche riportano una di queste indicazioni sui ...I danni. I pneumatici non sono del tutto immuni da problemi. Periodicamente è opportuno ispezionarli per scoprire se ci sono tagli e rigonfiamenti (soprattutto sui fianchi) e verificare la presenza di ...