Oltre 5 miliardi in soli sei mesi. Il bottino del ransomware negli Usa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Analizzando i primi sei mesi del 2021, il Financial Crimes Enforcement Network, bureau del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha individuato transizioni di bitcoin in uscita per un valore totale di circa 5,2 miliardi di dollari (pari a 4,5 miliardi di euro) che probabilmente sono legate alle prime dieci varianti di attacchi ransomware più comunemente segnalate. Nel documento "Financial Trend Analysis" relativo al ransomware nel primo semestre del 2021, il bureau ha identificato 177 indirizzi di portafogli Cvc (moneta virtuale convertibile) utilizzati per i pagamenti legati a questo tipo di attacchi informatici dopo aver analizzato 2.184 Sar (rapporti di attività sospette) presentati tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2021, e che riflettono 1,56 miliardi di dollari in ...

